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О серии взломов WhatsApp сообщили независимые журналисты Казахстана

Астана. 5 июля. КазТАГ — Журналист Асхат Ниязов заявил о взломе своего аккаунта WhatsApp, передает корреспондент агентства.

Источник: AP 2024

«Добрый день. Ну я не знаю, у меня только WhatsApp сломали пока, Instagram живой. Я думал, что это связано с тем, что я начал снимать про партии. Вот первый день, как я начал снимать первый съезд, в этот же день у меня сразу заблокировали WhatsApp. Я думаю, это с этим связано. Потом увидел, что у Лукпана Ахмедьярова тоже прям в одно время со мной грохнули WhatsApp. Поэтому я уже не знаю, связано это напрямую или нет. Вот, собственно, больше мне нечего комментировать», — сказал Ниязов корреспонденту КазТАГ.

Стало известно, что доступ к своим аккаунтам WhatsApp также потеряли независимые журналисты Назымгуль Кумыспаева и Лукпан Ахмедьяров.

Кроме того, в субботу о взломе WhatsApp сообщили корреспондент КазТАГ Алена Субботина, выпускающий редактор агентства Дильназ Абдулбакиева и координатор редакции Лилия Галеева.

До этого о взломе своих аккаунтов WhatsApp заявили адвокаты Елена Жигаленок, Рена Керимова и Юлия Малюкова, представляющие интересы фигурантов дела КазТАГ.