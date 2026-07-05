О серии взломов WhatsApp сообщили независимые журналисты Казахстана

«Добрый день. Ну я не знаю, у меня только WhatsApp сломали пока, Instagram живой. Я думал, что это связано с тем, что я начал снимать про партии. Вот первый день, как я начал снимать первый съезд, в этот же день у меня сразу заблокировали WhatsApp. Я думаю, это с этим связано. Потом увидел, что у Лукпана Ахмедьярова тоже прям в одно время со мной грохнули WhatsApp. Поэтому я уже не знаю, связано это напрямую или нет. Вот, собственно, больше мне нечего комментировать», — сказал Ниязов корреспонденту КазТАГ.