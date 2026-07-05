Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к руководству Венесуэлы, сказав о беспрецедентной агрессии, сообщила пресс-служба президента.
Так, 5 июля белорусский лидер направил поздравления с Днем Независимости Венесуэлы, обратившись к исполняющей обязанности президента страны Делси Элоину Родригес Гомес.
Лукашенко подчеркнул, что этот национальный праздник — воплощение мужества и самоотверженности Симона Боливара, Франсиско де Миранды, а также других борцов, заложивших прочную основу для будущего независимой Венесуэлы.
— Почетное место в этом списке занимает Команданте Уго Чавес, мой друг и единомышленник, настоящий лидер и патриот, — отметил белорусский президент.
Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что сейчас Венесуэла столкнулась с новой беспрецедентной формой агрессии, не имеющей никакого оправдания. И отметил, что трагическим событиям января не удалось сломить дух венесуэльцев. Но это продемонстрировало цену отстаивания суверенитета и права страны на самостоятельное определение своей судьбы.
Лукашенко также обратил внимание на то, что Минск первым поддержал Венесуэлу в наиболее сложный исторический период.
— Мы приветствуем последовательные усилия правительства во главе с вами по сохранению мира, конституционного порядка и скорейшего возвращения на родину президента Николаса Мадуро Мороса и его супруги Силии Флорес.
Также Лукашенко выразил убежденность в том, что под руководством Гомес Венесуэла будет продолжать отстаивание национальных интересов, оставаясь верной идеалам свободы и справедливости.
Отдельно глава государства сказал об отношениях между странами. Заметив, что несмотря на турбулентность в мире отношения между Минском и Каракасом продолжают демонстрировать идейную устойчивость и нацеленность на укрепление стратегического сотрудничества в многочисленных сферах взаимного интереса на основе традиционных принципов уважения, солидарной поддержки и здорового прагматизма.
— Венесуэла всегда может рассчитывать на Беларусь — надежного партнера и последовательного союзника, готового к дальнейшему углублению конструктивного диалога как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, — констатировал белорусский президент.