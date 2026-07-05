Писториус счел, что Украине теперь не нужны ракеты TAURUS

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Bild заявил, что Украине, по его мнению, не нужны дальнобойные ракеты TAURUS.
Отвечая на вопрос, выступает ли он за поставку на Украину немецких крылатых ракет, Писториус сказал: «Не думаю, что Украине теперь нужны TAURUS».
По его словам, для Киева сейчас «критически важно» получить средства — как в виде кредитов от ЕС, так и из нового фонда финансирования. Речь идет в общей сложности о €70 млрд, уточнил он.
TAURUS — дальнобойная ракета весом 1350 кг и дальностью более 500 км. Предназначена для преодоления ПВО на низкой высоте (50 м) с учетом рельефа местности. Создана для поражения укрепленных и защищенных целей, а также стратегически важных объектов.
Канцлер Германии Фридрих Мерц исключал планы по передаче TAURUS Киеву. Пресс-бюро службы внешней разведки (СВР) России утверждало, что Мерц распорядился максимально засекретить информацию о причастности к поставкам этих ракет. Посольство это отвергло, заявив, что Германия не поставляет дальнобойные крылатые ракеты на Украину.
Россия предупреждала, что удары TAURUS по целям на ее территории будут расценены как прямое участие Германии в конфликте.
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