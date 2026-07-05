Трамп в речи в День независимости США обещал отстаивать право на ношение оружия

«Право обладать оружием и носить его. Мы защищали это право очень аккуратно», — сказал господин Трамп в ходе выступления. Американский лидер также отметил возвращение «американской мечты», охарактеризовав ее как сильную и прекрасную концепцию. По его словам, Соединенные Штаты никогда не прекратят расширять свои амбиции на мировой арене.