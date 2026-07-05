Немногим ранее Пьер де Голль заявил, что хотел бы переехать в Россию и со временем получить российский паспорт. Он назвал это большой честью и подчеркнул, что считает РФ великой страной. Де Голль также говорил, что французы любят Россию и осознают ее роль в разгроме нацизма.