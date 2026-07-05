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Внук вице-президента Франции де Голля назвал Путина мудрым человеком

Де Голль отметил, что Путин стремится к равновесию и миру.

Источник: Комсомольская правда

Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля, глава Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль назвал президента России Владимира Путина мудрым человеком. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Он отметил, что глубоко уважает российского лидера. В первую очередь, из-за личной идеологии.

«Ваш президент — мудрый человек, к которому я испытываю глубокое уважение», — сказал де Голль.

По словам главы фонда, Путин стремится к равновесию и миру. При этом он считает, что Запад не сможет реализовать свою нынешнюю политику по экономическим, моральным и географическим причинам.

«Поэтому нам нужно надеяться, нужно заключить мир, как того желает ваш президент, как и я искренне желаю», — указал де Голль.

Внук бывшего французского лидера выразил уверенность, что в итоге здравый смысл и реальность восторжествуют. Он подчеркнул, что для этого нужна политическая воля, которая, по его словам, есть у президента России.

Де Голль также заявил, что хотел бы, чтобы европейские страны проявили готовность к диалогу и партнерству с Россией.

Немногим ранее Пьер де Голль заявил, что хотел бы переехать в Россию и со временем получить российский паспорт. Он назвал это большой честью и подчеркнул, что считает РФ великой страной. Де Голль также говорил, что французы любят Россию и осознают ее роль в разгроме нацизма.

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