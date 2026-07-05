Мерц попросил «пророков апокалипсиса, нытиков и придир» «убраться вон»

Канцлер Германии Фридрих Мерц на съезде Христианско-демократического союза (ХДС) земли Северный Рейн-Вестфалия предрек стране успешное будущее при условии продолжения курса реформ и призвал «пророков конца света, нытиков и придир» «убраться вон». Его слова приводит Tagesspiegel.
«Культурные пессимисты, пророки апокалипсиса, нытики, придиры, возмущенные профессиональные критики — прочь! Мы подходим к своей работе с уверенностью и оптимизмом и вернем нашу страну на тот уровень, которого мы заслуживаем», — ответил он критикам реформ. «Лучшие годы Германии не позади нас. Если мы все сделаем правильно, нас ждут очень хорошие времена», — заверил Мерц.
Он отметил, что история успеха нынешней Германии «еще не рассказана до конца». «Мы демонстрируем, что политический центр способен находить решения, вырабатывать компромиссы и реформировать страну, — продолжил он. — Шаг за шагом мы доказываем, что являемся подлинной коалицией реформ для Германии».
Мерц выразил уверенность в том, что большинство населения готово поддержать реформы.
На этой неделе правящая в ФРГ коалиция ХДС/ХСС и СДПГ представила масштабный пакет реформ.
Разработка пакета продолжалась более года. Всего в плане три десятка пунктов, направленных на оздоровление экономики и социальной политики.
В частности, с 1 января 2027 года будет снижена налоговая нагрузка на миллионы граждан. План предусматривает повышение необлагаемого минимума доходов, увеличение детских выплат и налоговых льгот, а также корректировку шкалы подоходного налога. Основными выгодоприобретателями должны стать семьи с низкими и средними доходами. Например, семья с двумя детьми и налогооблагаемым доходом €60 тыс. в год сможет экономить около €600 в месяц. Общий объем налоговых льгот оценивается примерно в €10 млрд.
Частично компенсировать эти расходы власти намерены за счет «налога на богатство». Ставка 45% будет применяться к годовому доходу от €250 тыс., а для доходов свыше €280 тыс. вырастет до 47%.
Центральным компонентом реформы станет введение так называемой капитальной пенсии, для финансирования которой пенсионные взносы работников и работодателей будут повышены на 2 п.п. Также планируется постепенно повысить установленный законом пенсионный возраст — «небольшими шагами в течение следующих нескольких десятилетий».
На фоне дискуссий о реформе к маю личный рейтинг Мерца достиг исторического минимума — 13%. Немецкие СМИ, в частности Bild, писали об обсуждении его замены на посту главы правительства, а «резервным канцлером» называли Хендрика Вюста, премьер-министра земли Северный Рейн — Вестфалия, у которого самый сильный рейтинг среди представителей ХДС.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».