Мишустин проведет переговоры с Пашиняном в Екатеринбурге

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник проведет переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном, встреча пройдет в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе российского кабмина.
В понедельник премьеры России и Армении примут участие в XVI международной промышленной выставке «Иннопром» в столице Свердловской области.
Поездка в Екатеринбург станет первым визитом в Россию для Пашиняна после состоявшихся в Армении парламентских выборов.
В среду, 1 июля Мишустин и Пашинян провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы российско-армянского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях.
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии «Гражданский договор» достались 64 мандата, блокам «Сильная Армения» и «Армения» — 29 и 12 соответственно. Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство.
Ряд политсил Армении подали в КС иски, оспаривающие результаты выборов. Оппозиция заявляла о давлении на избирателей, вовлечении правоохранительной системы в политические процессы, использовании административного ресурса, нарушении правящей силой финансовой отчетности.
Международная выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге