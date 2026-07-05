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Мишустин проведет переговоры с Пашиняном в Екатеринбурге

Мишустин в понедельник проведет переговоры с Пашиняном в Екатеринбурге.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник проведет переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном, встреча пройдет в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе российского кабмина.

В понедельник премьеры России и Армении примут участие в XVI международной промышленной выставке «Иннопром» в столице Свердловской области.

Поездка в Екатеринбург станет первым визитом в Россию для Пашиняна после состоявшихся в Армении парламентских выборов.

В среду, 1 июля Мишустин и Пашинян провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы российско-армянского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях.

Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии «Гражданский договор» достались 64 мандата, блокам «Сильная Армения» и «Армения» — 29 и 12 соответственно. Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство.

Ряд политсил Армении подали в КС иски, оспаривающие результаты выборов. Оппозиция заявляла о давлении на избирателей, вовлечении правоохранительной системы в политические процессы, использовании административного ресурса, нарушении правящей силой финансовой отчетности.

Международная выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге 6—9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступит Индонезия. Ожидается, что республика представит масштабную делегацию и проекты в области промышленности, высоких технологий и производственной кооперации с Россией.

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