Референдум об отмене выплат для премьера Словакии провалился

«Можем констатировать, что явка не достигла необходимых 50%», — заявил Бурда на пресс-конференции в воскресенье, уточнив, что явка составила 16,13%.
Гражданам республики предлагалось ответить на два вопроса: «Согласны ли вы с отменой так называемой пожизненной ренты, например, для Роберта Фицо?» и «Согласны ли вы с тем, чтобы были восстановлены специальная прокуратура и национальное агентство по борьбе с преступностью?».
Инициатором референдума выступила внепарламентская партия Demokrati («Демократы»). Поводом послужило вступление в силу в июле 2024 года поправок, согласно которым бывшим премьер-министрам, занимавшим пост не менее двух сроков, полагается ежемесячная пожизненная выплата в размере заработной платы депутата. На данный момент эта сумма превышает 4 тысячи евро. Как уточняется, данным критериям в республике соответствует только Роберт Фицо, который в настоящее время возглавляет словацкое правительство в третий раз.