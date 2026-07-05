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Референдум об отмене выплат для премьера Словакии провалился

Референдум по вопросу отмены пожизненных выплат для премьер-министра Словакии Роберта Фицо признан несостоявшимся. Как сообщил глава государственной комиссии по выборам Эдуард Бурда, явка избирателей составила 16,13%, что не достигло порога в 50%, необходимого для признания голосования состоявшимся.

Источник: Reuters

«Можем констатировать, что явка не достигла необходимых 50%», — заявил Бурда на пресс-конференции в воскресенье, уточнив, что явка составила 16,13%.

Гражданам республики предлагалось ответить на два вопроса: «Согласны ли вы с отменой так называемой пожизненной ренты, например, для Роберта Фицо?» и «Согласны ли вы с тем, чтобы были восстановлены специальная прокуратура и национальное агентство по борьбе с преступностью?».

Инициатором референдума выступила внепарламентская партия Demokrati («Демократы»). Поводом послужило вступление в силу в июле 2024 года поправок, согласно которым бывшим премьер-министрам, занимавшим пост не менее двух сроков, полагается ежемесячная пожизненная выплата в размере заработной платы депутата. На данный момент эта сумма превышает 4 тысячи евро. Как уточняется, данным критериям в республике соответствует только Роберт Фицо, который в настоящее время возглавляет словацкое правительство в третий раз.

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