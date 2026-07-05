Референдум об отмене выплат для премьера Словакии провалился

Инициатором референдума выступила внепарламентская партия Demokrati («Демократы»). Поводом послужило вступление в силу в июле 2024 года поправок, согласно которым бывшим премьер-министрам, занимавшим пост не менее двух сроков, полагается ежемесячная пожизненная выплата в размере заработной платы депутата. На данный момент эта сумма превышает 4 тысячи евро. Как уточняется, данным критериям в республике соответствует только Роберт Фицо, который в настоящее время возглавляет словацкое правительство в третий раз.