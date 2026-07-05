Франция получила меньше средств на оборону из-за собственных требований к ЕС

Под ограничения попали, в частности, совместные проекты в рамках компании MBDA, производящей ракеты Storm Shadow/Scalp. Великобритания при этом не подписала соглашение с ЕС о финансовом участии в программе SAFE. Переговоры сорвались после того, как Париж требовал от Лондона многомиллиардного взноса за участие. В результате ряд франко-британских проектов не прошёл по критериям программы и лишился доступа к льготному финансированию.