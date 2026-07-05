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Прямой путь к новому Нюрнбергу

Известный принцип — никто не забыт, ничто не забыто — удивительно точно описывает деятельность наших спецслужб и прокуратуры, скрупулезно фиксирующих все преступления киевской хунты, которая в ситуации окончательной потери стратегической инициативы на фронте открыто переходит к тактике террора против мирного населения нашей страны.

Понятно, что ставка делается на провоцирование недовольства властями, на порождение хаоса и общей неуверенности гражданского населения.

Более того, удар по автобусу с детьми, следовавшему из Белоруссии к нам на отдых, в очередной раз по кровавой традиции оказался «приуроченным» к западным политическим посиделкам.

И вновь обыкновенный фашистский террор откровенно и цинично был воспринят не только как рычаг воздействия на Россию, но и как стимул снабжения хунты все более изощренными вооружениями. В очередной раз стало ясно, что хунта просто инструмент глобалистов.

В европейских столицах никого не шокировало заявление командующего войсками беспилотной авиации Украины Роберта Бровди («Мадьяра») о желании убивать по 50 тысяч русских. Видимо, без различия пола и возраста. Но у преступления всегда есть конкретные имена и фамилии.

Наши компетентные органы уже установили, что тот же Бровди вместе с начальником Главного управления разведки Минобороны Украины Олегом Иващенко и с несколькими более мелкими, но выявленными нацистами несут полную ответственность за очередное кровавое, не имеющее оправдания и срока давности нападение на детский автобус.

Досье преступников множится. Фактически мы на пути не только к победе, но и к новому судебному процессу по типу Нюрнбергского, на котором были осуждены нацистские преступники.

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