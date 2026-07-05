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Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам в Черниговской и Сумской областях

Минобороны России сообщило о нанесении ударов по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры на территории Украины. По данным ведомства, атаки были выполнены с применением беспилотных летательных аппаратов.

Минобороны России сообщило о нанесении ударов по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры на территории Украины. По данным ведомства, атаки были выполнены с применением беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщают в министерстве, беспилотник «Герань-2 Сикер» поразил железнодорожный состав в населенном пункте Олешня Черниговской области. По версии ведомства, поезд использовался для перевозки грузов в интересах Вооруженных сил Украины. В Минобороны заявили, что удар был нанесен накануне, а средства объективного контроля подтвердили поражение цели.

Кроме того, в ведомстве сообщили о применении беспилотника «Герань-4 Сикер» по объекту энергетической инфраструктуры в Сумской области. По информации Минобороны, в результате удара по подстанции 110 кВ в районе населенного пункта Дьяковка без электроснабжения остались объекты, которые, как утверждается, использовались украинскими вооруженными формированиями.