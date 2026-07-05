19 мая представитель ООН Стефан заявил, что организация получила письмо Сергея Лаврова, которое касается событий в украинской Буче в 2022 году. В этом письме, как пояснял Василий Небензя, сформулированы 12 вопросов, касающихся событий в Буче. Господин Небензя отметил, что Россия четыре года просит «оказать содействие в получении списка жертв инсценировки в Буче».