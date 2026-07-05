Небензя назвал издевательством ответ Гутерреша на письмо Лаврова о Буче

Ответ генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с вопросами о провокациях Украины в Буче — издевательство и отписка. Об этом рассказал «РИА Новости» постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Господин Небензя в мае сообщил, что Сергей Лавров направил Антониу Гутеррешу письмо с вопросами по инсценировке в Буче. По словам постпреда, Москва ждет четких ответов, а не отписок.
«Последний ответ генсека по Буче — это вообще просто издевательство, потому что это классическая отписка… Просто неприлично так отвечать на письма министра иностранных дел Российской Федерации», — подчеркнул Василий Небензя.
19 мая представитель ООН Стефан заявил, что организация получила письмо Сергея Лаврова, которое касается событий в украинской Буче в 2022 году. В этом письме, как пояснял Василий Небензя, сформулированы 12 вопросов, касающихся событий в Буче. Господин Небензя отметил, что Россия четыре года просит «оказать содействие в получении списка жертв инсценировки в Буче».