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Небензя назвал издевательством ответ Гутерреша на письмо Лаврова о Буче

Ответ генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с вопросами о провокациях Украины в Буче — издевательство и отписка. Об этом рассказал «РИА Новости» постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Ответ генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с вопросами о провокациях Украины в Буче — издевательство и отписка. Об этом рассказал «РИА Новости» постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Господин Небензя в мае сообщил, что Сергей Лавров направил Антониу Гутеррешу письмо с вопросами по инсценировке в Буче. По словам постпреда, Москва ждет четких ответов, а не отписок.

«Последний ответ генсека по Буче — это вообще просто издевательство, потому что это классическая отписка… Просто неприлично так отвечать на письма министра иностранных дел Российской Федерации», — подчеркнул Василий Небензя.

19 мая представитель ООН Стефан заявил, что организация получила письмо Сергея Лаврова, которое касается событий в украинской Буче в 2022 году. В этом письме, как пояснял Василий Небензя, сформулированы 12 вопросов, касающихся событий в Буче. Господин Небензя отметил, что Россия четыре года просит «оказать содействие в получении списка жертв инсценировки в Буче».

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