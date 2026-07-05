Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Денис Паслер обратился к уральцам перед стартом «ИННОПРОМ-2026»

Свердловская область вновь принимает международную промышленную выставку, главным партнером которой в этом году стала Индонезия.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Денис Паслер обратился к жителям региона перед началом международной выставки «ИННОПРОМ-2026». В этом году участие в ней примут делегации из 50 иностранных государств. Национальные экспозиции представят Индонезия, Беларусь, Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан, региональные — 24 субъекта России.

Главная тема выставки в 2026 году — «Индустрия 360: производство без границ». Страной-партнером стала Республика Индонезия, в составе ее делегации ожидается около 250 человек.

На стенде Свердловской области будут представлены проекты, отражающие промышленный и технологический потенциал региона. Свои разработки и производственные достижения покажут «Уральский завод гражданской авиации», «Уральские локомотивы», компания «Датарк», Машиностроительный завод имени М. И. Калинина, АО «Уральский Турбинный завод» и другие предприятия.

Деловая программа ИННОПРОМа включает более 30 круглых столов и панельных дискуссий. Также ожидается подписание более 50 соглашений.

Глава региона отметил, что впереди четыре дня переговоров, заключения договоренностей и принятия стратегических решений, и для Среднего Урала большая честь принимать такое масштабное событие.

«Уверен, что “ИННОПРОМ” пройдет эффективно для всех участников и гостей, укрепит технологическое партнерство и откроет новые возможности для промышленности», — сказал губернатор.

Денис Паслер также призвал уральцев достойно и с уважением встретить гостей и участников выставки, которые уже начинают приезжать в Екатеринбург.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше