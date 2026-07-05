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Мишустин встретится с премьером Армении в Екатеринбурге

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проведет встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках XVI Международной промышленной выставки «Иннопром». Мероприятие состоится в Екатеринбурге с 6 по 9 июля, сообщила пресс-служба кабмина.

Источник: AP 2024

Кроме того, глава российского правительства запланировал двусторонние переговоры с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным, а также с председателем кабинета министров и руководителем администрации президента Киргизии Адылбеком Касымалиевым.

Как уточнили в пресс-службе правительства, в пленарном заседании выставки 6 июля примут участие Мишустин, Касымалиев, Пашинян, Турчин и премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

5 июля Мишустин также встретится с губернатором Свердловской области Денисом Паслером.

«В мероприятиях рабочей поездки в Свердловскую область примут участие первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, заместитель председателя правительства Алексей Оверчук, министр промышленности и торговли Антон Алиханов», — говорится в сообщении.

В начале июля по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор между Пашиняном и Мишустиным. В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы российско-армянского сотрудничества в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах, информировал российский кабмин.

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