Мишустин встретится с премьером Армении в Екатеринбурге

Кроме того, глава российского правительства запланировал двусторонние переговоры с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным, а также с председателем кабинета министров и руководителем администрации президента Киргизии Адылбеком Касымалиевым.
Как уточнили в пресс-службе правительства, в пленарном заседании выставки 6 июля примут участие Мишустин, Касымалиев, Пашинян, Турчин и премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.
5 июля Мишустин также встретится с губернатором Свердловской области Денисом Паслером.
«В мероприятиях рабочей поездки в Свердловскую область примут участие первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, заместитель председателя правительства Алексей Оверчук, министр промышленности и торговли Антон Алиханов», — говорится в сообщении.
В начале июля по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор между Пашиняном и Мишустиным. В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы российско-армянского сотрудничества в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах, информировал российский кабмин.