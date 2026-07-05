Писториус: ФРГ внесет самый большой взнос в поддержку Украины

Как сообщало в июне европейское издание газеты Politico со ссылкой на дипломатов государств Североатлантического альянса, члены НАТО обсуждают новые денежные обязательства по военной поддержке Украины на сумму 70 миллиардов евро.
«Она (доля ФРГ — ред.), несомненно, будет самым большим отдельным взносом», — заявил Писториус в интервью газете Bild, отвечая на вопрос о размере участия ФРГ.
По его словам, Киев рассчитывает получить финансирование не только за счет кредитов ЕС, но и из «нового фонда поддержки».
«Речь идет об общей сумме в 70 миллиардов евро», — подтвердил Писториус.
При этом он не назвал точные цифры немецких ассигнований в рамках этой суммы.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Германия превратилась в главного спонсора конфликта на Украине, а также занимает лидирующие позиции в милитаризации страны.