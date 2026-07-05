«Россия — это страна-союзница и стоит рядом с исламской республикой. Президент России [Владимир Путин] неоднократно посещал Иран с визитом, и наш президент [Масуд Пезешкиан] и другие официальные лица регулярно приезжают в Россию. Мы соседи, и добрососедство было отличительной чертой наших отношений на протяжении всей истории вплоть до сегодняшнего дня. Прекрасный русский народ тоже с болью воспринял кончину нашего лидера [Али Хаменеи]. Россия была нашим партнером, и она навсегда им останется. В этом нет ни капли сомнения», — сказал генерал на церемонии прощания с верховным лидером исламской республики Али Хаменеи, которая проходит в Тегеране.
КСИР: РФ и Иран навсегда останутся партнерами
ТЕГЕРАН, 5 июля. /ТАСС/. Россия и Иран были и навсегда останутся партнерами и союзниками, в этом нет ни капли сомнения. Об этом ТАСС заявил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал Хосейн Маруфи.
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