КСИР: РФ и Иран навсегда останутся партнерами

«Россия — это страна-союзница и стоит рядом с исламской республикой. Президент России [Владимир Путин] неоднократно посещал Иран с визитом, и наш президент [Масуд Пезешкиан] и другие официальные лица регулярно приезжают в Россию. Мы соседи, и добрососедство было отличительной чертой наших отношений на протяжении всей истории вплоть до сегодняшнего дня. Прекрасный русский народ тоже с болью воспринял кончину нашего лидера [Али Хаменеи]. Россия была нашим партнером, и она навсегда им останется. В этом нет ни капли сомнения», — сказал генерал на церемонии прощания с верховным лидером исламской республики Али Хаменеи, которая проходит в Тегеране.