NYT: Трамп пригрозил снова «отправить в небытие» серп и молот

«Коммунистическая система — это полная противоположность американской системе, и она никогда не работала. Наши воины сражались с коммунизмом на полях битв по всему миру вовсе не для того, чтобы эта угроза вновь подняла свою уродливую голову здесь, в Америке», — подчеркнул американский лидер.