NYT: Трамп пригрозил снова «отправить в небытие» серп и молот

«Звезды и полосы [флаг США] уже отправили серп и молот в небытие, и мы сделаем это снова, если потребуется», — отметил Трамп.
Глава Белого дома указал, что коммунизм вновь «поднял свою уродливую голову прямо здесь, в Америке». Он охарактеризовал это явление как «опухоль, которую нужно вырезать немедленно».
«Коммунистическая система — это полная противоположность американской системе, и она никогда не работала. Наши воины сражались с коммунизмом на полях битв по всему миру вовсе не для того, чтобы эта угроза вновь подняла свою уродливую голову здесь, в Америке», — подчеркнул американский лидер.
По его словам, США никогда не станут коммунистической страной.
Трамп выразил благодарность «ветеранам войны с коммунизмом». В их числе он назвал капрала морской пехоты Пэта Финна и рядового Руди Микинса, принимавших участие в битве при Чосинском водохранилище в период Корейской войны, а также полковника Пэриса Дэвиса, являющегося ветераном войны во Вьетнаме.
Ранее, выступая у горы Рашмор в Южной Дакоте по случаю 250-летия независимости 4 июля, Трамп связывал «коммунистическую угрозу» с мигрантами, прибывающими в США и не разделяющими американских ценностей. Тогда он назвал коммунизм «величайшей угрозой» для страны «из всех, включая Первую и Вторую мировые войны, Перл-Харбор и даже 11 сентября».