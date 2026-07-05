Песков: буферная зона на границе с Украиной создается планомерно

«Исходя из агрессивной сущности киевского режима, для того чтобы застраховать безопасность наших граждан, нам придется создать зону безопасности, или буферную зону, — указал он. — Она создается, создается планомерно. Уже есть существенные результаты в плане продвижения наших войск. И ни у кого не должно быть сомнений, что эта зона будет создана в том объеме, в котором необходимо для обеспечения нашей безопасности».