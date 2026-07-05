Песков: буферная зона на границе с Украиной создается планомерно

По его словам, данный процесс осуществляется планомерно и сопровождается «существенными продвижениями».
«Исходя из агрессивной сущности киевского режима, для того чтобы застраховать безопасность наших граждан, нам придется создать зону безопасности, или буферную зону, — указал он. — Она создается, создается планомерно. Уже есть существенные результаты в плане продвижения наших войск. И ни у кого не должно быть сомнений, что эта зона будет создана в том объеме, в котором необходимо для обеспечения нашей безопасности».
«Наши войска продвигаются, — добавил Песков. — Здесь ни у кого не должно быть сомнений, что наши военные планомерно идут, и мы видим конкретные результаты». Одним из таких результатов представитель Кремля назвал освобождение Константиновки. «Это очень существенный рубеж, он является важнейшим шагом на пути взятия общего укрепрайона Краматорск и Славянск», — заключил он.