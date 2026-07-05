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Песков: буферная зона на границе с Украиной создается планомерно

Создание зоны безопасности на российско-украинской границе связано с «агрессивной сущностью киевского режима», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, данный процесс осуществляется планомерно и сопровождается «существенными продвижениями».

«Исходя из агрессивной сущности киевского режима, для того чтобы застраховать безопасность наших граждан, нам придется создать зону безопасности, или буферную зону, — указал он. — Она создается, создается планомерно. Уже есть существенные результаты в плане продвижения наших войск. И ни у кого не должно быть сомнений, что эта зона будет создана в том объеме, в котором необходимо для обеспечения нашей безопасности».

«Наши войска продвигаются, — добавил Песков. — Здесь ни у кого не должно быть сомнений, что наши военные планомерно идут, и мы видим конкретные результаты». Одним из таких результатов представитель Кремля назвал освобождение Константиновки. «Это очень существенный рубеж, он является важнейшим шагом на пути взятия общего укрепрайона Краматорск и Славянск», — заключил он.

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