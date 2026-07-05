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Президент Венгрии отказался покидать пост по требованию Мадьяра

Президент Венгрии Тамаш Шуйок заявил, что не намерен уходить в отставку по требованию премьер-министра Петера Мадьяра. Глава государства также указал, что правительственная поправка к конституции, предусматривающая его отстранение от должности, противоречит принципу верховенства права.

Источник: AP 2024

«У меня нет причин уходить в отставку, и премьер-министр пока не представил никаких правовых оснований для того, чтобы сместить меня с моего поста», — заявил Шуйок в интервью польскому консервативному еженедельнику Do Rzeczy.

Он отметил, что в проекте 17-й поправки к Основному закону Венгрии, внесенном правительством в парламент, отстранению от должности главы государства посвящено лишь одно предложение. При этом в документе говорится о «действующем президенте республики», а не о президентской должности в целом. «Это законодательство, подогнанное под конкретное лицо, что, безусловно, нельзя назвать решением, соответствующим принципам верховенства права», — подчеркнул Шуйок.

Мадьяр объявил 4 июля, что правительство внесло в парламент 17-ю поправку к конституции, предусматривающую, в частности, отстранение от должности действующего президента республики. После победы партии «Тиса» на парламентских выборах Мадьяр начал добиваться отставки Шуйока, утверждая, что тот является ставленником экс-премьера Виктора Орбана и потворствовал злоупотреблениям прежних властей. Президент отказался покидать свой пост и обратился к Венецианской комиссии — консультативному органу при Совете Европы — с просьбой дать заключение по поводу этого конфликта с точки зрения конституционного права и европейских норм демократии.

В поддержку Шуйока выступили Орбан и его партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», перешедшие в оппозицию после поражения на выборах 12 апреля. Они заявили, что инициативы нового правительства создают крайне опасный прецедент, ведут к узурпации власти и противоречат основному закону страны. По их убеждению, положения 17-й поправки продиктованы исключительно политическими соображениями и носят персонифицированный характер, что считается недопустимым с юридической точки зрения. Орбан обвинил Мадьяра в стремлении установить в Венгрии авторитарное правление.

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