Песков назвал Путина и Сергея Иванова близкими соратниками

Как напомнил Песков, Сергей Иванов прошел с Владимиром Путиным длительный профессиональный путь. «Они были более чем сослуживцы, они действительно знали давно друг друга, хорошо знали друг друга с профессиональной точки зрения. И они были, можно сказать, близкими соратниками», — сказал он.
По словам представителя Кремля, в разные годы Иванов занимал должности министра обороны, вице-премьера и руководителя администрации президента. Песков отметил, что чиновник всегда работал на ответственных постах с полной отдачей и без оглядки на себя.
Песков также подчеркнул, что кончина Сергея Иванова стала большой утратой как для его близких, так и лично для Владимира Путина. «Я лично был этому свидетелем на протяжении больше чем 20-ти лет. Это тоже огромная часть моей жизни. И, конечно, для всех нас, и главное, для президента Путина в личном плане это большая утрата», — добавил пресс-секретарь.
Сергей Иванов, занимавший посты министра обороны и спецпредставителя президента, скончался 26 июня в возрасте 73 лет. Похороны состоялись 30 июня на Троекуровском кладбище. Церемонию прощания посетил Владимир Путин.