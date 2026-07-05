Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков назвал Путина и Сергея Иванова близкими соратниками

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и бывший вице-премьер Сергей Иванов были не просто сослуживцами, а близкими соратниками. Соответствующее заявление он сделал в интервью Павлу Зарубину для телепрограммы «Вести».

Источник: РИА "Новости"

Как напомнил Песков, Сергей Иванов прошел с Владимиром Путиным длительный профессиональный путь. «Они были более чем сослуживцы, они действительно знали давно друг друга, хорошо знали друг друга с профессиональной точки зрения. И они были, можно сказать, близкими соратниками», — сказал он.

По словам представителя Кремля, в разные годы Иванов занимал должности министра обороны, вице-премьера и руководителя администрации президента. Песков отметил, что чиновник всегда работал на ответственных постах с полной отдачей и без оглядки на себя.

Песков также подчеркнул, что кончина Сергея Иванова стала большой утратой как для его близких, так и лично для Владимира Путина. «Я лично был этому свидетелем на протяжении больше чем 20-ти лет. Это тоже огромная часть моей жизни. И, конечно, для всех нас, и главное, для президента Путина в личном плане это большая утрата», — добавил пресс-секретарь.

Сергей Иванов, занимавший посты министра обороны и спецпредставителя президента, скончался 26 июня в возрасте 73 лет. Похороны состоялись 30 июня на Троекуровском кладбище. Церемонию прощания посетил Владимир Путин.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше