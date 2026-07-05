Песков назвал Путина и Сергея Иванова близкими соратниками

Песков также подчеркнул, что кончина Сергея Иванова стала большой утратой как для его близких, так и лично для Владимира Путина. «Я лично был этому свидетелем на протяжении больше чем 20-ти лет. Это тоже огромная часть моей жизни. И, конечно, для всех нас, и главное, для президента Путина в личном плане это большая утрата», — добавил пресс-секретарь.