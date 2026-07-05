В Турции назвали темы саммита НАТО в Анкаре

«На саммите в рамках концепции всестороннего подхода будут оценены шаги, предпринятые в рамках решения об увеличении бюджетов на оборону, а также усилия альянса в области сдерживания и защиты. Также на уровне лидеров в стратегическом контексте состоится обмен мнениями по темам угроз, рисков и вызовов для Евро-атлантического региона. Будут обсуждаться ситуация на Украине и последние события на южном фланге НАТО», — написал Дуран в Х.
Заседание Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств стран-союзников состоится 8 июля. Мероприятие проведет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Днем ранее, 7 июля, турецкий лидер вместе с супругой Эмине Эрдоган встретят глав государств и правительств и их супругов на приеме и ужине в президентском комплексе. В программе Эрдогана также запланировано большое количество двусторонних встреч с главами делегаций стран НАТО. Ожидается прибытие президента США Дональда Трампа, для которого администрация Эрдогана подготовила церемонию приветствия высшего ранга перед двусторонней встречей.
Как уточнили в управлении, всего в саммите примут участие 32 страны на уровне глав государств и правительств, а также порядка 100 министров. Безопасность мероприятия обеспечивают более 56 тыс. силовиков.