Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Турции назвали темы саммита НАТО в Анкаре

Основными темами саммита НАТО в Анкаре 7—8 июля станут угрозы и вызовы для Евроатлантики, ситуация на Украине и южный фланг альянса. Об этом заявил глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.

Источник: Reuters

«На саммите в рамках концепции всестороннего подхода будут оценены шаги, предпринятые в рамках решения об увеличении бюджетов на оборону, а также усилия альянса в области сдерживания и защиты. Также на уровне лидеров в стратегическом контексте состоится обмен мнениями по темам угроз, рисков и вызовов для Евро-атлантического региона. Будут обсуждаться ситуация на Украине и последние события на южном фланге НАТО», — написал Дуран в Х.

Заседание Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств стран-союзников состоится 8 июля. Мероприятие проведет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Днем ранее, 7 июля, турецкий лидер вместе с супругой Эмине Эрдоган встретят глав государств и правительств и их супругов на приеме и ужине в президентском комплексе. В программе Эрдогана также запланировано большое количество двусторонних встреч с главами делегаций стран НАТО. Ожидается прибытие президента США Дональда Трампа, для которого администрация Эрдогана подготовила церемонию приветствия высшего ранга перед двусторонней встречей.

Как уточнили в управлении, всего в саммите примут участие 32 страны на уровне глав государств и правительств, а также порядка 100 министров. Безопасность мероприятия обеспечивают более 56 тыс. силовиков.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше