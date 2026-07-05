В Турции назвали темы саммита НАТО в Анкаре

«На саммите в рамках концепции всестороннего подхода будут оценены шаги, предпринятые в рамках решения об увеличении бюджетов на оборону, а также усилия альянса в области сдерживания и защиты. Также на уровне лидеров в стратегическом контексте состоится обмен мнениями по темам угроз, рисков и вызовов для Евро-атлантического региона. Будут обсуждаться ситуация на Украине и последние события на южном фланге НАТО», — написал Дуран в Х.