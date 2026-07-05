Премьер Беларуси направился с рабочим визитом в Екатеринбург

«Александр Турчин направился с рабочим визитом в Екатеринбург. Премьер-министр посетит международную промышленную выставку “Иннопром”, а также выступит на главной стратегической сессии форума», — сказано в Telegram-канале Совмина.
Отмечается, что главной темой «Иннопрома» заявлена «Индустрия 360: производство без границ», выставка, в том числе, посвящена определению более гибких производственных систем, создаваемых при помощи искусственного интеллекта, и выработке единых индустриальных экосистем.
Форум пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля, страной-партнером в этом году выступает Индонезия.
В пресс-службе белорусского правительства сообщили, что белорусская экспозиция на выставке «Иннопром» объединит более двух десятков ведущих предприятий республики, в частности, будут представлены Белорусский металлургический завод, «Интеграл», «Белкоммунмаш», Минский автомобильный завод, Минский тракторный завод, «Могилевлифтмаш» и другие.
Посетители стенда Made in Belarus смогут ознакомиться с широкой линейкой продукции: от металлопроката и микроэлектроники до современных образцов электротранспорта и медоборудования, отметили в правительственной пресс-службе.