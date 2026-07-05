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Премьер Беларуси направился с рабочим визитом в Екатеринбург

МИНСК, 5 июл — Sputnik. Премьер Беларуси Александр Турчин направился с рабочим визитом в Екатеринбург, где побывает на выставке «Иннопром» и выступит на форуме, сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

Источник: Sputnik.by

«Александр Турчин направился с рабочим визитом в Екатеринбург. Премьер-министр посетит международную промышленную выставку “Иннопром”, а также выступит на главной стратегической сессии форума», — сказано в Telegram-канале Совмина.

Отмечается, что главной темой «Иннопрома» заявлена «Индустрия 360: производство без границ», выставка, в том числе, посвящена определению более гибких производственных систем, создаваемых при помощи искусственного интеллекта, и выработке единых индустриальных экосистем.

Форум пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля, страной-партнером в этом году выступает Индонезия.

В пресс-службе белорусского правительства сообщили, что белорусская экспозиция на выставке «Иннопром» объединит более двух десятков ведущих предприятий республики, в частности, будут представлены Белорусский металлургический завод, «Интеграл», «Белкоммунмаш», Минский автомобильный завод, Минский тракторный завод, «Могилевлифтмаш» и другие.

Посетители стенда Made in Belarus смогут ознакомиться с широкой линейкой продукции: от металлопроката и микроэлектроники до современных образцов электротранспорта и медоборудования, отметили в правительственной пресс-службе.