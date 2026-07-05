Премьер Беларуси направился с рабочим визитом в Екатеринбург

В пресс-службе белорусского правительства сообщили, что белорусская экспозиция на выставке «Иннопром» объединит более двух десятков ведущих предприятий республики, в частности, будут представлены Белорусский металлургический завод, «Интеграл», «Белкоммунмаш», Минский автомобильный завод, Минский тракторный завод, «Могилевлифтмаш» и другие.