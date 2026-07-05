Зеленский потребовал от ОБСЕ ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ испытывают критическую нехватку ракет-перехватчиков для американских зенитных комплексов Patriot. По его словам, необходимые боеприпасы есть у союзников Киева, однако для их передачи требуется политическое решение, прежде всего со стороны США. Подробнее о том, как Киев ищет ракеты для Patriot и почему союзники не спешат передавать новые партии — в материале «Газеты.Ru».