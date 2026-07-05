JDD узнал о планах Макрона после президентства

До этого он может занять специально созданную должность в структурах, связанных с миллиардером Ксавье Ньелем. Как сообщает Le Journal du Dimanche (JDD) со ссылкой на несколько источников, данный сценарий в настоящее время активно обсуждается.
«Перед возможным реваншем глава государства ищет стартовую площадку. Настойчиво обсуждается один сценарий: специально созданная под него должность, пока еще с размытыми очертаниями, связанная с Ксавье Ньелем», — отмечается в публикации JDD.
По данным издания, миллиардер поддерживает Макрона с 2017 года и мог бы предоставить ему возможность оставаться в публичном поле, не выпадая из политического процесса. Как уточняет JDD, переговоры о назначении французского лидера на новую позицию уже ведутся.
Ксавье Ньель является французским миллиардером, основателем и владельцем телекоммуникационной группы Iliad (бренд Free), которая занимает второе место во Франции по предоставлению широкополосного интернета. Согласно данным Forbes на май 2026 года, его состояние оценивается примерно в 15,5 миллиарда долларов. Он также выступает совладельцем газеты Le Monde и входит в состав Национального цифрового совета Франции.
Предпринимательская деятельность Ньеля началась в 1980-х годах с эротических чатов во французской сети «Минитель», предшествовавшей интернету. Впоследствии он основал первого интернет-провайдера во Франции Worldnet, а затем компанию Free. Параллельно бизнесмен инвестировал в пип-шоу и секс-шопы, что в 2000-х годах привело к проблемам с законом. В 2004 году его обвинили в сутенерстве, однако в итоге приговорили к двум годам условно и крупному штрафу за сокрытие доходов. Обвинения в сутенерстве впоследствии были сняты.
Помимо телекоммуникационного бизнеса, Ньель занимается инвестиционной деятельностью. Его фонд Kima Ventures вкладывает средства в стартапы по всему миру. В 2017 году при участии президента Макрона он открыл в Париже крупнейший в мире бизнес-инкубатор Station F.
Макрон занимает пост президента Франции второй срок подряд. Он был избран в 2017 году и переизбран в 2022-м. Согласно французскому законодательству, одно и то же лицо не может занимать пост президента более двух сроков. Второй срок Макрона завершается 14 мая 2027 года. В 2032 году он сможет вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства.