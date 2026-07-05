JDD узнал о планах Макрона после президентства

Предпринимательская деятельность Ньеля началась в 1980-х годах с эротических чатов во французской сети «Минитель», предшествовавшей интернету. Впоследствии он основал первого интернет-провайдера во Франции Worldnet, а затем компанию Free. Параллельно бизнесмен инвестировал в пип-шоу и секс-шопы, что в 2000-х годах привело к проблемам с законом. В 2004 году его обвинили в сутенерстве, однако в итоге приговорили к двум годам условно и крупному штрафу за сокрытие доходов. Обвинения в сутенерстве впоследствии были сняты.