Генсек НАТО Рютте перечислил главные препятствия для альянса

Как пишет WSJ, в прошлом году неамериканские члены НАТО увеличили военные расходы на 20%, до $574 млрд. Германия нарастила их на 24%, до $114 млрд, и к 2029 году планирует тратить около $180 млрд — почти втрое выше уровня 2024 года. Такие темпы, отмечает газета, могут превысить возможности американских оборонных подрядчиков: только у компаний из США заказано вооружений примерно на $300 млрд. «Мы практически достигаем предела освоения выделяемых средств», — сказал Рютте.