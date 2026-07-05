Генсек НАТО Рютте перечислил главные препятствия для альянса

Преодоление этих препятствий «и есть ключевой вопрос, который мы должны обсудить на следующей неделе», — заявил Рютте, имея в виду саммит НАТО в Анкаре. По его словам, в условиях поступления средств в НАТО оборонно-промышленная база наращивает производство, и «мы действительно ускоряем темп».
Как пишет WSJ, в прошлом году неамериканские члены НАТО увеличили военные расходы на 20%, до $574 млрд. Германия нарастила их на 24%, до $114 млрд, и к 2029 году планирует тратить около $180 млрд — почти втрое выше уровня 2024 года. Такие темпы, отмечает газета, могут превысить возможности американских оборонных подрядчиков: только у компаний из США заказано вооружений примерно на $300 млрд. «Мы практически достигаем предела освоения выделяемых средств», — сказал Рютте.
В Анкаре параллельно с саммитом альянс проведет отраслевой форум, где производители вооружений и чиновники обсудят расширение выпуска продукции. WSJ пишет, что в рамках форума ожидаются контракты и соглашения о совместном производстве на миллиарды долларов.
«Сдвиг в мышлении, происходящий сейчас, заключается в том, что оборона должна быть в центре и в основе всего, что мы делаем. Это касается и оборонно-промышленной базы, и традиционных отраслей промышленности — необходимо продумывать, чем они могут помочь», — добавил Рютте.
Генсек альянса отметил, что НАТО может извлечь уроки из опыта Украины, особенно в создании гибкой оборонной промышленности, способной быстро адаптировать новые вооружения. Он добавил, что больше всего украинцы преуспели в сфере беспилотников.
36-й саммит глав государств и правительств стран НАТО пройдет в Анкаре