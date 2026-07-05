Сейм: Польша отдала Украине ракеты для ЗРК Patriot

«В марте, в тайне от сейма, правительство отдало Украине дорогие и труднодоступные для приобретения ракеты-перехватчики для систем Patriot. Они были куплены Польшей у США для создания многослойной системы противовоздушной обороны, о которой вы много лет слышите в СМИ, и которая до сих пор не завершена», — написал политик.
Глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в беседе с журналистами подтвердил, что «очень вероятно» польское правительство весной передавало Украине ракеты для ЗРК Patriot. Кроме того, по его словам, Варшава уступила Киеву свою очередь на приобретение данных ракет в США.
«Мы уступили свою очередь. По моим сведениям, (польское правительство — ред.) даже уступило очередь на американских заводах. В том смысле, что американцы производят эти ракеты, известно, что есть большая длинная очередь, нужно очень долго ждать, чтобы такие системы были изготовлены. Мы были выше в очереди, украинцы были позади нас, и правительство уступило Украине свое место, так что поляки будут ждать дольше», — сказал Пшидач.
В свою очередь заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик, комментируя данную информацию, заявил журналистам, что перечень вооружения, передаваемого Украине, «является закрытым».