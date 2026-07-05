Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КПРФ определила кандидатов в депутаты Самарской губернской думы

Конференция самарского областного отделения КПРФ определила кандидатов в депутаты Самарской губернской думы, сообщили в отделении партии.

Источник: Коммерсантъ

По спискам будут избираться глава фракции КПРФ в губдуме Алексей Лескин, депутат Госдумы от Самарской области Михаил Матвеев и Михаил Усов.

По одномандатным округам выдвинуты:

  • Волжский одномандатный избирательный округ — Фоменко Игорь.
  • Самарский одномандатный избирательный округ — Храмов Лев.
  • Железнодорожный одномандатный избирательный округ — Романова Оксана.
  • Куйбышевский одномандатный избирательный округ — Тарасов Евгений.
  • Новокуйбышевский одномандатный избирательный округ — Абдалкин Михаил.
  • Центральный одномандатный избирательный округ — Филатов Степан.
  • Тольяттинский одномандатный избирательный округ — Басистый Григорий.
  • Ставропольский одномандатный избирательный округ — Осипов Александр.
  • Татищевский одномандатный избирательный округ — Говорков Геннадий.
  • Автозаводский одномандатный избирательный округ — Краснов Алексей.
  • Безымянский одномандатный избирательный округ — Боброва Наталья.
  • Кировский одномандатный избирательный округ — Арсеньев Сергей.
  • Красноглинский одномандатный избирательный округ — Ергунев Павел.
  • Сергиевский одномандатный избирательный округ — Кондуров Максим.
  • Похвистневский одномандатный избирательный округ — Никитин Иван.
  • Комсомольский одномандатный избирательный округ — Воробьев Василий.
  • Жигулевский одномандатный избирательный округ — Мазайхин Павел.
  • Сызранский одномандатный избирательный округ — Ерина Марина.
  • Приволжский одномандатный избирательный округ — Корнилов Дмитрий.
  • Чапаевский одномандатный избирательный округ — Морозов Константин.
  • Солнечный одномандатный избирательный округ — Муртазин Вячеслав.
  • Промышленный одномандатный избирательный округ — Галимов Ренат.
  • Советский одномандатный избирательный округ — Федоров Максим.
  • Кинельский одномандатный избирательный округ — Асеев Дмитрий.
  • Отрадненский одномандатный избирательный округ — Яндуков Евгений.

Узнать больше по теме
Коммунистическая партия Российской Федерации в 2026 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2026 году, ее идеях и ключевых депутатах.
Читать дальше