КПРФ определила кандидатов в депутаты Самарской губернской думы

По одномандатным округам выдвинуты:
- Волжский одномандатный избирательный округ — Фоменко Игорь.
- Самарский одномандатный избирательный округ — Храмов Лев.
- Железнодорожный одномандатный избирательный округ — Романова Оксана.
- Куйбышевский одномандатный избирательный округ — Тарасов Евгений.
- Новокуйбышевский одномандатный избирательный округ — Абдалкин Михаил.
- Центральный одномандатный избирательный округ — Филатов Степан.
- Тольяттинский одномандатный избирательный округ — Басистый Григорий.
- Ставропольский одномандатный избирательный округ — Осипов Александр.
- Татищевский одномандатный избирательный округ — Говорков Геннадий.
- Автозаводский одномандатный избирательный округ — Краснов Алексей.
- Безымянский одномандатный избирательный округ — Боброва Наталья.
- Кировский одномандатный избирательный округ — Арсеньев Сергей.
- Красноглинский одномандатный избирательный округ — Ергунев Павел.
- Сергиевский одномандатный избирательный округ — Кондуров Максим.
- Похвистневский одномандатный избирательный округ — Никитин Иван.
- Комсомольский одномандатный избирательный округ — Воробьев Василий.
- Жигулевский одномандатный избирательный округ — Мазайхин Павел.
- Сызранский одномандатный избирательный округ — Ерина Марина.
- Приволжский одномандатный избирательный округ — Корнилов Дмитрий.
- Чапаевский одномандатный избирательный округ — Морозов Константин.
- Солнечный одномандатный избирательный округ — Муртазин Вячеслав.
- Промышленный одномандатный избирательный округ — Галимов Ренат.
- Советский одномандатный избирательный округ — Федоров Максим.
- Кинельский одномандатный избирательный округ — Асеев Дмитрий.
- Отрадненский одномандатный избирательный округ — Яндуков Евгений.
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