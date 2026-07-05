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Мишустин обсудил с Паслером кампус УрФУ мирового уровня

Мишустин обсудил с губернатором Свердловской области Паслером кампус УрФУ.

Источник: РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил с губернатором Свердловской области Денисом Паслером кампус УрФУ мирового уровня.

Глава правительства на встрече с главой региона в воскресенье в Екатеринбурге подчеркнул важность создания кампусов мирового уровня в РФ для подготовки кадров. Один из них — кампус УрФУ. Мишустин напомнил о финансировании проекта со стороны правительства, а также выразил надежду, что бизнес выполнит данные им обязательства, касающиеся проекта.

«Просьба рассказать, как идут здесь дела», — обратился Мишустин к Паслеру.

Губернатор поблагодарил главу правительства РФ за внимание к кампусу.

«Сейчас идут все работы, которые нужны для того, чтобы с сентября могли дети приступить к учебе, оснащение, которое также у меня на контроле по вашему поручению», — сказал Паслер, напомнив, что кампус примет Международный фестиваль молодежи.

Глава региона рассказал Мишустину и о других проектах Свердловской области. В частности, он доложил о развитии ОЭЗ «Титановая долина». По словам губернатора, там сейчас работают 25 резидентов, а общий объем инвестиций составляет 110 миллиардов рублей.

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