Мишустин обсудил с Паслером кампус УрФУ мирового уровня

Глава правительства на встрече с главой региона в воскресенье в Екатеринбурге подчеркнул важность создания кампусов мирового уровня в РФ для подготовки кадров. Один из них — кампус УрФУ. Мишустин напомнил о финансировании проекта со стороны правительства, а также выразил надежду, что бизнес выполнит данные им обязательства, касающиеся проекта.