NYT раскрыла, кто в Китае стал «глазами и ушами» Си Цзиньпина

По мнению экспертов, перед следующим съездом КПК именно Цай сыграет ключевую роль в отборе нового поколения руководителей. Тайваньский политолог Цзяньвэнь Коу отмечает: «Когда такой политический лидер, как Си Цзиньпин, вступает в поздний этап своего правления, чувство неуверенности и недоверия у него обычно усиливается. При этом он уже не так хорошо знает новое поколение подчиненных, поэтому установить с ними доверительные отношения становится гораздо сложнее».