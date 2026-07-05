Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков про СВО на Украине: «Это настоящая война»

По словам пресс-секретаря президента, конфликт только начинался как спецоперация.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал конфликт на Украине «настоящей войной». Об этом он заявил в интервью Павлу Зарубину для информационной службы «Вести».

«Идет война, это настоящая война, — сообщил Песков. — Вы знаете, почему война? Потому что начиналось все как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон. Потому что им помогают целиться через их спутники, им помогают наводить зарубежные вооружения на наши цели через всю их инфраструктуру. В этих условиях мы должны отдавать себе отчет — киевский режим способен на все».

Отметим, что в середине июня Песков заявлял, что все зарубежные сервисы могут вернуться в Россию, если будут соблюдать требования российского законодательства.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше