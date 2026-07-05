Песков: идет настоящая война, потому что за Украиной стоит Запад

Песков отдельно подчеркнул, что ~на российско-украинской границе необходимо сформировать буферную зону~. К этим действиям Москву подталкивает «агрессивная сущность» Киева, пояснил он. По его словам, работа по созданию такой зоны уже планомерно ведется, и российские войска создадут ее в том объеме, который поможет защитить граждан страны.