Сбер помог в развитии технологического лидерства «Героев Дона»

В Юго-Западном Сбербанке разработали и провели уникальный обучающий модуль для участников кадровой региональной программы «Герои Дона».
В рамках серии тренингов более 60 слушателей программы обсудили с экспертами Сбера тренды рынка труда, технологическое лидерство, возможности развития управленческого потенциала, а также на практике подробно изучили опыт внедрения технологий искусственного интеллекта во многие жизненные сценарии дончан.
Мария Прохорова, заместитель Председателя, руководитель блока «Люди и культура» Юго-Западного банка Сбербанка: «Программа “Герои Дона” помогает участникам прокачать управленческие навыки и найти новую интересную профессию, чтобы сделать ещё больше значимых дел на благо развития региона и страны. Поддержка Сбера качественно усилила эту программу. Мы смогли органично встроиться в общий трек обучения, дать слушателям новые знания и навыки, стать им увереннее в своих силах и профессиональных качествах, эффективнее реализовать лидерский потенциал. Уверена, все участники станут ценными кадрами для любого работодателя Ростовской области. Мы в Сбере тоже комплексно работаем с талантами, формируем кадровый резерв на разные роли: и в Ростовской области, и по всему югу России. Будем рады, если выпускники “Героев Дона” придут и к нам на работу».
Алексей Баранов, заместитель директора Южно-Российского института управления Президентской академии: «Программа обучения получилась очень последовательной. Каждый модуль не только связан с предыдущим, но и является его логическим продолжением. Заключительный 4 модуль не просто так посвящён именно технологиям и освоению современных инструментов работы с данными. Эти компетенции должны стать ключевым соединительным звеном между всеми знаниями за год обучения. И для нас очень важно, чтобы ребята получали экспертизу не только из первых уст в лекционном формате, но и могли погрузиться в рабочие процессы на самих предприятиях. Цикл совместных мероприятий со Сбером позволяет сформировать представление о современном руководителе и его ежедневных операционных задачах. Это как раз то, с чем уже скоро столкнутся выпускники программы».
Евгений Карасёв, участник программы «Герои Дона»: «Помимо очных модулей, остался очень доволен всеми выездными мероприятиями и стажировками. Уже второй раз на программе приезжаю в Сбер. Раньше банки казались мне недоступными. Потому что я никогда не видел их дальше офисов. И был приятно удивлён тем, как всё организовано и развито. Имел возможность пообщаться с сотрудниками банка и даже вижу собственные карьерные перспективы в этой сфере после многих лет в качестве кадрового военного».
На серии встреч топ-менеджеры южной команды Сбера рассказали о своём управленческом пути, а эксперты в управлении командами и талантами провели для участников программы «Герои Дона» серию мастер-классов и подробных разборов сложных управленческих кейсов.
Алиса Вилинская, директор управления привлечения талантов и развития потенциала человека Юго-Западного банка Сбербанка: «Радует, что в программе “Герои Дона” участвуют такие активные и целеустремлённые люди. Они уже умеют быстро реагировать и принимать решения в нестандартных ситуациях, а по итогам нашего обучения станут ещё и эффективными управленцами с самыми актуальными знаниями и навыками. Так, сегодня во время работы в командах мы помогли участникам прожить один день в роли руководителя: сформулировать миссию, убедить команду внедрить новые технологии в рабочие процессы, тренировались в постановке целей и распределения ресурсов, в эффективном проведении встреч и переговоров с сотрудниками, клиентами, партнёрами и инвесторами».
Кадровая программа «Герои Дона» направлена на подготовку ветеранов к работе в органах власти региона. Реализуется на базе Южно-Российского института управления Президентской академии по инициативе губернатора региона Юрия Слюсаря и является региональным аналогом федеральной инициативы «Время героев». На программе в течение года обучаются 63 ветерана. Каждый из участников удостоен высоких государственных наград, большинство являются кавалерами ордена Мужества, медалей Суворова и Жукова, в т.ч. и Герои России. В течение года они изучают основы государственного и муниципального управления по четырём очным модулям. Кроме преподавателей Президентской академии, знаниями и опытом с участниками делятся личные наставники из руководства органов власти, а также предприниматели и первые лица крупнейших компаний региона. После завершения обучения участники сформируют новый кадровый резерв и смогут получить руководящие должности в органах власти, крупном бизнесе, на предприятия и в учреждения Ростовской области.
Источник: пресс-служба Сбербанка.