Сбер помог в развитии технологического лидерства «Героев Дона»

Алексей Баранов, заместитель директора Южно-Российского института управления Президентской академии: «Программа обучения получилась очень последовательной. Каждый модуль не только связан с предыдущим, но и является его логическим продолжением. Заключительный 4 модуль не просто так посвящён именно технологиям и освоению современных инструментов работы с данными. Эти компетенции должны стать ключевым соединительным звеном между всеми знаниями за год обучения. И для нас очень важно, чтобы ребята получали экспертизу не только из первых уст в лекционном формате, но и могли погрузиться в рабочие процессы на самих предприятиях. Цикл совместных мероприятий со Сбером позволяет сформировать представление о современном руководителе и его ежедневных операционных задачах. Это как раз то, с чем уже скоро столкнутся выпускники программы».