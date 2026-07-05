Мишустин: белорусская продукция впечатляет

Встреча проходит в Екатеринбурге, где завтра начнет свою работу выставка «Иннопром», в которой примут участие ведущие белорусские предприятия.
«Белорусская продукция впечатляет. Очень много интересных инновационных решений, которые предложили партнеры. Совместные предприятия с россиянами, в этом смысле — в технологиях, представлены на стендах (выставки “Иннопром”), мы их пойдем, посмотрим», — сказал Мишустин, обращаясь к Турчину.
Он уточнил, что это «лучшие варианты» колесной техники, автомобильной техники, других промышленных изделий.
Мишустин отметил, что в ходе встречи предстоит обсудить вопросы, связанные с углеводородами, по взаимодействию в энергетике, финансовой и социально-культурной сфере.
В свою очередь руководитель белорусского правительства подчеркнул, что форум «Иннопрром» — «это большое дело».
«…не только для Российской Федерации, но и для Беларуси, для наших стран ЕАЭС. Поэтому, конечно, наши новые достижения, совместные проекты — это все впечатляет, но нам есть куда дальше двигаться», — сказал Турчин.
Выставка «Иннопром».
По сообщению пресс-службы Совмина Беларуси, Александр Турчин направился с рабочим визитом в Екатеринбург, где побывает на выставке «Иннопром» и выступит на форуме.
Главной темой «Иннопрома» заявлена «Индустрия 360: производство без границ», выставка, в том числе, посвящена определению более гибких производственных систем, создаваемых при помощи искусственного интеллекта, и выработке единых индустриальных экосистем.
Белорусская экспозиция на выставке «Иннопром» объединит более двух десятков ведущих предприятий республики. В частности, будут представлены Белорусский металлургический завод, «Интеграл», «Белкоммунмаш», Минский автомобильный завод, Минский тракторный завод, «Могилевлифтмаш» и другие.