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Мишустин: белорусская продукция впечатляет

МИНСК, 5 июл — Sputnik. Глава российского правительства Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром Беларуси Александром Турчиным заявил, что белорусская продукция впечатляет.

Источник: Sputnik.by

Встреча проходит в Екатеринбурге, где завтра начнет свою работу выставка «Иннопром», в которой примут участие ведущие белорусские предприятия.

«Белорусская продукция впечатляет. Очень много интересных инновационных решений, которые предложили партнеры. Совместные предприятия с россиянами, в этом смысле — в технологиях, представлены на стендах (выставки “Иннопром”), мы их пойдем, посмотрим», — сказал Мишустин, обращаясь к Турчину.

Он уточнил, что это «лучшие варианты» колесной техники, автомобильной техники, других промышленных изделий.

Мишустин отметил, что в ходе встречи предстоит обсудить вопросы, связанные с углеводородами, по взаимодействию в энергетике, финансовой и социально-культурной сфере.

В свою очередь руководитель белорусского правительства подчеркнул, что форум «Иннопрром» — «это большое дело».

«…не только для Российской Федерации, но и для Беларуси, для наших стран ЕАЭС. Поэтому, конечно, наши новые достижения, совместные проекты — это все впечатляет, но нам есть куда дальше двигаться», — сказал Турчин.

Выставка «Иннопром».

По сообщению пресс-службы Совмина Беларуси, Александр Турчин направился с рабочим визитом в Екатеринбург, где побывает на выставке «Иннопром» и выступит на форуме.

Главной темой «Иннопрома» заявлена «Индустрия 360: производство без границ», выставка, в том числе, посвящена определению более гибких производственных систем, создаваемых при помощи искусственного интеллекта, и выработке единых индустриальных экосистем.

Белорусская экспозиция на выставке «Иннопром» объединит более двух десятков ведущих предприятий республики. В частности, будут представлены Белорусский металлургический завод, «Интеграл», «Белкоммунмаш», Минский автомобильный завод, Минский тракторный завод, «Могилевлифтмаш» и другие.