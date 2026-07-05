Politico: восточный фланг НАТО готовится к конфликту с Россией

Как отмечает издание, государства возводят укрепления, расширяют резервы личного состава, закупают танки и беспилотные летательные аппараты. Таким образом они готовятся к сценарию, при котором в первые дни возможного конфликта им придется действовать практически без внешней поддержки.
Финляндия
«Россия — сверхдержава, а мы маленькая страна. Нужно быть осторожным, когда спишь рядом с медведем», — заявил полковник Матти Питкянийтти, командующий пограничным округом Северной Карелии. По данным Politico, при необходимости страна способна мобилизовать около 870 тыс. резервистов при населении в 5,6 млн человек. После вступления в НАТО в 2023 году Хельсинки рассматривает альянс как усиление собственной обороны, а не ее замену.
«Мы счастливы быть в альянсе, но все равно понимаем, что примем первый удар в одиночку, до того как будет задействована статья 5», — отметил глава комитета по обороне страны Юкка Копра.
Как указывает Politico, одним из ключевых военных преимуществ Финляндии является местность — редкие дороги, густые леса и глубокий снег. «Со времен Зимней войны [с СССР] основы не изменились. Мы должны уметь использовать местность, действовать в этой среде лучше, чем кто-либо еще», — сказал Питкянийтти.
Польша
Если подход Финляндии к внешним угрозам основан на «национальной готовности», то ответ Польши — «бетон, датчики, дроны и одна из самых быстрорастущих армий Европы», пишет Politico. Варшава направляет 4,8% ВВП на оборону, а польская армия является третьей по численности в НАТО после США и Турции.
«В то время как Германия долгое время делала упор на качество, Польша олицетворяет массовость и скорость. Потому что Варшава не исключает, что придется воевать уже завтра. Это называется “fight tonight”», — пояснил профессор Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала.
Польша реализует проект «Восточный щит» на границе с Белоруссией и Калининградской областью. Его стоимость составляет €10 млрд, он включает траншеи, бетонные заграждения, дроны и мины. Замминистра обороны Цезарий Томчик заявлял: «Мы строим границу, которая видит дальше, реагирует быстрее… Россия должна знать одно: каждый километр потенциальной агрессии будет стоить больше времени, техники и ресурсов».
При этом, как отмечает Politico, не все участки границы укреплены. Военные обещают возвести заграждения за 7−14 дней, однако аналитики сомневаются в соблюдении этих сроков, поскольку укладка одного километра железобетонных «ежей» занимает от нескольких недель до нескольких месяцев.
В Польше также разрабатывается система противодействия дронам стоимостью €4 млрд. Томчик заявлял: «Россия наблюдает за Украиной. Мы тоже. Мы делаем выводы быстрее».
Литва
Литва, как и Польша, граничит с Калининградской областью России. Однако, в отличие от Финляндии и Польши, страны Балтии уязвимы перед возможным отсечением от остальных членов НАТО через Сувалкский коридор. Речь идет об условном сухопутном перешейке длиной около 100 км вдоль границы между Польшей и Литвой, соединяющем территорию Белоруссии с Калининградской областью.
Как подчеркивает издание, оборона Литвы зависит от поддержки НАТО. При этом Литва, Латвия и Эстония самостоятельно возводят Балтийскую линию обороны, включающую противотанковые рвы, бункеры, «зубы дракона» и минные поля. «Эти препятствия затрудняют намерение атакующего просто прокатиться через границу. Им придется остановиться, использовать саперов и расчистить путь», — отметил отставной полковник Ральф Тиле.
На территории Литвы размещены около 3 тыс. военных НАТО. Недавно завершилась ротация более 1 тыс. американских солдат, новый контингент не прибыл. Одним из ключевых элементов литовской обороны, по данным Politico, станет немецкая бригада, прибытие которой ожидается к концу 2027 года.
«Я очень ясно чувствую, что у нас есть сильные союзники. Тот факт, что Германия взяла на себя лидерскую роль в НАТО здесь, является важным сигналом», — заявил главком ВС Литвы Раймундас Вайкшнорас.
«Вторгнуться в Финляндию становится все труднее. Польша наращивает свои вооруженные силы, укрепления и оборону через беспилотники. И страны Балтии работают над тем, чтобы их не оставили сражаться самостоятельно. Европа, возможно, еще не готова защищать себя в одиночку. Но на своей восточной границе она уже готовится к тому дню, когда ей, возможно, придется начать», — говорится в публикации Politico.