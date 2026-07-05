Politico: восточный фланг НАТО готовится к конфликту с Россией

«Россия — сверхдержава, а мы маленькая страна. Нужно быть осторожным, когда спишь рядом с медведем», — заявил полковник Матти Питкянийтти, командующий пограничным округом Северной Карелии. По данным Politico, при необходимости страна способна мобилизовать около 870 тыс. резервистов при населении в 5,6 млн человек. После вступления в НАТО в 2023 году Хельсинки рассматривает альянс как усиление собственной обороны, а не ее замену.