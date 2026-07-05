Раненного при атаке ВСУ главу округа Белгородской области прооперировали

Пострадавшего при атаке беспилотника главу Грайворонского округа Белгородской области Дмитрия Панкова прооперировали, его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
Как сообщил ранее областной оперштаб, Панков получил осколочное ранение бедра при атаке дрона ВСУ на село Головчино.
«Дмитрию Александровичу провели операцию по удалению осколка. По оценке медиков, состояние нормальное, его здоровью ничего не угрожает. Необходимое послеоперационное сопровождение оказывается», — написал глава региона.
Село Головчино находится на юго-западе Белгородской области, в 55 км к западу от Белгорода.
Как уточнил Шуваев, Панков приехал в Головчино с рабочим визитом — он занимался решением вопросов с заправками в округе. После ранения его доставили в областную клиническую больницу.
В середине июня в результате атаки дрона на АЗС в Курской области погиб бывший глава Обояни Сергей Карелов. Тогда при ударе также пострадали два человека: 44-летний мужчина и 37-летняя женщина получили акубаротравму и слепые осколочные ранения.
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