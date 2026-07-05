В Московской области спустя 10 часов объявили отбой беспилотной опасности

В Московской области отменили беспилотную опасность, сообщает региональный РСЧС.
«ОТБОЙ БЕСПИЛОТНОЙ ОПАСНОСТИ объявлен на территории Московской области», — говорится в сообщении.
Режим опасности БПЛА ввели в 7:44 мск 5 июля и отменили через десять часов — в 17:44 мск.
С утра 5 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении атак БПЛА. По состоянию на 19:00 мск на подлете к столице сбили всего 16 украинских дронов.
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