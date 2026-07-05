НАТО готовится: восточный фланг альянса строит бетонные рубежи

Литва, в отличие от Финляндии, критически зависит от поддержки НАТО, особенно в свете угрозы перекрытия Сувалкского коридора — узкого 100-километрового перешейка между Польшей и Литвой, соединяющего Белоруссию с Калининградом. На литовской территории сейчас дислоцировано около 3 тысяч военнослужащих альянса, но недавно завершилась ротация американского контингента (более 1 тысячи солдат), и новый не прибыл. Вместе с Латвией и Эстонией Вильнюс строит Балтийскую линию обороны — противотанковые рвы, бункеры и минные поля. Ключевым элементом сдерживания станет немецкая бригада, прибытие которой ожидается к концу 2027 года. Главком ВС Литвы Раймундас Вайкшнорас назвал лидерство Германии в регионе важным сигналом, но признал, что без союзников обороняться было бы гораздо сложнее. Издание резюмирует: Европа пока не готова защищать себя в одиночку, но на восточной границе она уже готовится к такому дню.