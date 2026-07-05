НАТО готовится: восточный фланг альянса строит бетонные рубежи

Государства восточной части Североатлантического альянса — Финляндия, Польша и Литва — форсируют военные приготовления в условиях потенциальных рисков со стороны Москвы и одновременного сокращения американской поддержки. Как пишет Politico со ссылкой на собственные источники в оборонных ведомствах, эти страны возводят полевые укрепления, пополняют мобилизационные резервы и закупают тяжёлую технику.
Финляндия, вступившая в НАТО в 2023 году, не рассматривает членство в блоке как замену собственной системе обороны. При населении 5,6 миллиона человек страна способна мобилизовать около 870 тысяч резервистов. Командующий пограничным округом Северной Карелии полковник Матти Питкянийтти сравнил соседство с Россией с жизнью рядом с медведем, а глава парламентского комитета по обороне Юкка Копра подчеркнул, что Хельсинки рассчитывает принять первый удар самостоятельно до активации пятой статьи Вашингтонского договора. Главным козырем Финляндии остаётся труднопроходимая местность — редкие дороги, леса и снежный покров, которые, по словам военных, с времён Зимней войны требуют от армии превосходства в тактике выживания на пересечённой местности.
Польша избрала иную стратегию, делая ставку на массовость, скорость и инженерные сооружения. При оборонном бюджете в 4,8% ВВП варшавская армия стала третьей по численности в НАТО после США и Турции. Вдоль границы с Белоруссией и Калининградской областью реализуется проект «Восточный щит» стоимостью 10 миллиардов евро — система траншей, бетонных надолбов, дронов и минных полей. Замминистра обороны Цезарий Томчик заявил, что каждый километр возможного продвижения противника должен обходиться дороже по времени и ресурсам. Однако не все участки границы уже укреплены, и военные рассчитывают возвести заграждения за 7−14 дней, тогда как эксперты сомневаются в реалистичности этих сроков, поскольку укладка одного километра железобетонных «ежей» занимает от нескольких недель до нескольких месяцев. Кроме того, Польша разрабатывает систему противодействия беспилотникам стоимостью 4 миллиарда евро.
Литва, в отличие от Финляндии, критически зависит от поддержки НАТО, особенно в свете угрозы перекрытия Сувалкского коридора — узкого 100-километрового перешейка между Польшей и Литвой, соединяющего Белоруссию с Калининградом. На литовской территории сейчас дислоцировано около 3 тысяч военнослужащих альянса, но недавно завершилась ротация американского контингента (более 1 тысячи солдат), и новый не прибыл. Вместе с Латвией и Эстонией Вильнюс строит Балтийскую линию обороны — противотанковые рвы, бункеры и минные поля. Ключевым элементом сдерживания станет немецкая бригада, прибытие которой ожидается к концу 2027 года. Главком ВС Литвы Раймундас Вайкшнорас назвал лидерство Германии в регионе важным сигналом, но признал, что без союзников обороняться было бы гораздо сложнее. Издание резюмирует: Европа пока не готова защищать себя в одиночку, но на восточной границе она уже готовится к такому дню.
Западные регионы Украины назвали «Малой Польшей».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.