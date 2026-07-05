Украинский «Нафтогаз» сообщил о пожарах на энергообъектах в трех регионах

Накануне, 4 июля, Украина попыталась нанести комбинированный удар по российским регионам с применением ракет «Фламинго», HIMARS и беспилотников. По данным Минобороны, средства ПВО сбили десять ракет «Фламинго», девять снарядов HIMARS и 494 дрона в Белгородской области. В ведомстве отметили, что Киев таким образом пытался отвлечь внимание украинцев от российских ударов по военным объектам в Киеве 2 июля. В Минобороны предупредили, что попытка нанести ущерб российским гражданским объектам не останется без ответа.