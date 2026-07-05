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Украинский «Нафтогаз» сообщил о пожарах на энергообъектах в трех регионах

Масштабные пожары начались на добывающих объектах «Нафтогаза» в Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины, сообщила украинская нефтегазовая компания.

Источник: РБК

Масштабные пожары начались на добывающих объектах «Нафтогаза» в Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины, сообщила украинская нефтегазовая компания.

«Второй день под ударами добывающие объекты группы “Нафтогаз” — обстрелы продолжаются до сих пор. Под ударами ряд объектов на Полтавщине, Харьковщине и Сумщине. На нескольких объектах произошли масштабные пожары, есть значительные разрушения», — говорится в сообщении.

В результате повреждений работа части оборудования была приостановлена. Работники энергообъектов не пострадали.

Полный масштаб разрушений пока не установлен — его оценка начнется, как только позволит обстановка, уточнили в «Нафтогазе».

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Накануне, 4 июля, Украина попыталась нанести комбинированный удар по российским регионам с применением ракет «Фламинго», HIMARS и беспилотников. По данным Минобороны, средства ПВО сбили десять ракет «Фламинго», девять снарядов HIMARS и 494 дрона в Белгородской области. В ведомстве отметили, что Киев таким образом пытался отвлечь внимание украинцев от российских ударов по военным объектам в Киеве 2 июля. В Минобороны предупредили, что попытка нанести ущерб российским гражданским объектам не останется без ответа.

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