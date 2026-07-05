Депутат Цырдя назвал подсветку зданий Молдавии в цвета флага США жестом отчаяния

По его словам, подобные действия можно расценивать как стремление продемонстрировать лояльность Вашингтону в условиях, когда внешняя поддержка руководства страны находится, по его оценке, в сложной ситуации. Цырдя заявил, что речь идёт о попытке «политического заигрывания» с США на фоне внутреннего и внешнего давления на молдавские власти.
Ранее молдавские СМИ сообщили, что 4 июля в стране подсветили ряд административных зданий в цвета флага США в честь Дня независимости. В политических кругах такие действия уже назвали символическим жестом, отражающим текущий внешнеполитический курс Кишинёва.
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