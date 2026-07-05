Медведев: у США нет права навязывать другим странам свою волю

«США стукнуло 250 лет. Они пример для подражания или “империя зла”? На мой взгляд, ни то ни другое. Но вот в чем едины большинство стран на планете: Америка не вправе принимать решения за других… У США и Белого дома нет никакого права навязывать другим свою волю. Пусть разберутся сначала с бардаком в своем доме», — написал Медведев.