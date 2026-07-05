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Медведев: у США нет права навязывать другим странам свою волю

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что США не имеют права навязывать свою волю другим государствам. Соответствующая запись опубликована в его Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«США стукнуло 250 лет. Они пример для подражания или “империя зла”? На мой взгляд, ни то ни другое. Но вот в чем едины большинство стран на планете: Америка не вправе принимать решения за других… У США и Белого дома нет никакого права навязывать другим свою волю. Пусть разберутся сначала с бардаком в своем доме», — написал Медведев.

Он также отметил, что любое государство, независимо от его размера, способно самостоятельно решать собственные проблемы. Соединенные Штаты отметили 250-летие своего основания 4 июля — в годовщину принятия Декларации независимости в Филадельфии.

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