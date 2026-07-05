В ГД прокомментировали возможность раздела Украины

«Посетитель зоопарка смотрит на табличку на вольере слона, где перечислено, сколько слон съедает за сутки, и спрашивает служителя: “Действительно он все это съест?” На что служитель отвечает: “Съесть-то он съест, да кто же ему даст?”» — так в Госдуме прокомментировали возможность разделения Украины.