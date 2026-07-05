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В ГД прокомментировали возможность раздела Украины

Вассерман ответил анекдотом на заявление о разделе Украины.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман ответил анекдотом на заявление о разделе Украины Польшей и Румынией. Об этом он рассказал aif.ru.

«Посетитель зоопарка смотрит на табличку на вольере слона, где перечислено, сколько слон съедает за сутки, и спрашивает служителя: “Действительно он все это съест?” На что служитель отвечает: “Съесть-то он съест, да кто же ему даст?”» — так в Госдуме прокомментировали возможность разделения Украины.

Вассерман отметил, что Польша создала концепцию Украины в XIX веке, чтобы отделить южнорусские земли от России, и Румыния стремится вернуть контроль над Карпатами. Но, по его словам, эти планы не будут реализованы.

Ранее KP.RU сообщил, что вопрос о разделении Украины наподобие Германии после Второй Мировой войны уже поднимался. Причем такую возможность не исключал президент США Дональд Трамп. Он предложил фактическое разделение Украины «как в Берлине».

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