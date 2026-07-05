«Самолюбие — самый сильный из всех мотивов. Тебя унизили, и ты собираешься отомстить, что бы ни случилось. Я видел это снова и снова у многих людей, которых я завербовал. Честно говоря, я убеждал их, что они просто присоединяются к новой команде, команде, которая их ценит», — сказал экс-агент Лоулер.