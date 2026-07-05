NBC рассказал, как ЦРУ вербует шпионов

ЦРУ вербовало своих иностранных агентов не только деньгами, но и более неочевидными вещами, такими как рыболовные снасти, холодильники, ружья, лекарства от облысения, алкоголь, «Виагра», или оплатой алиментов. Об этом сообщает NBC, пообщавшись с бывшими сотрудниками американских спецслужб.
По словам бывших сотрудников разведки, деньги редко становятся главным мотивом для того, чтобы стать шпионом. Гораздо чаще людей толкают на сотрудничество личные интересы и обиды, разочарование в руководстве или политическом режиме.
Как пишет NBC, вербовочная стратегия ЦРУ сводится к внимательному изучению потребностей человека. Так, телеканал упоминает случай подкупа афганского полевого командира «Виагрой». Этот случай The Washington Post описывала еще в 2008 году — американский агент подкупил одного из 60-летних афганских вождей не деньгами, а четырьмя таблетками «Виагры». Ветераны спецслужб тогда отметили, что привычные взятки наличными и оружие — не всегда лучший выбор. Оружие часто попадает в чужие руки, а показные подарки вроде денег, украшений и машин привлекают нежелательное внимание.
Интерес к методам вербовки спецслужб возник на фоне дела старшего офицера ЦРУ Дэвида Раша, которого в мае арестовали после обнаружения у него дома $2 млн наличными, сотен золотых слитков и десятков дорогих часов.
Согласно судебным документам, руководство разрешило ему использовать эти ценности в служебных целях. Однако бывшие сотрудники ЦРУ рассказали NBC News, что золото — скорее исключение, а большинство иностранных агентов предпочитают менее заметные способы вознаграждения.
Бывший офицер ЦРУ Джеймс Лоулер рассказал, что один из первых завербованных им европейских чиновников сначала отказался сотрудничать, но изменил решение после развода. «Он не мог позволить себе выплачивать ей алименты и не мог оплачивать обучение своих двух сыновей-старшеклассников в частных школах», — сказал Лоулер.
Советский разведчик Дмитрий Поляков, ставший предателем и начавший сотрудничать с ЦРУ после смерти сына, отказался от крупных выплат и просил лишь электроинструменты, ружья и рыболовные снасти. Другой советский агент-перебежчик, инженер Адольф Толкачев, просил у агентства записанную западную музыку и художественные принадлежности для сына.
Толкачев и Поляков были признаны виновными в госизмене и расстреляны в 1986 и 1988 годах соответственно.
Другой бывший офицер ЦРУ Дуглас Лондон рассказал, что агентство покупало своим информаторам холодильники, а также оплачивало дорогостоящие операции и лечение. «Это также помогает им [завербованным шпионам] оправдать для себя тот шаг, что они начали работать с нами, — тем, что они заботятся о своей семье», — сказал второй бывший офицер.
По словам экс-агента спецслужб Джона Сифера, ЦРУ также оплачивало агентам самые разные бытовые потребности — от лекарств против облысения до алкоголя в консервативных странах — к примеру, исламских.
Бывшие разведчики описывают мотивы сотрудничества иностранных шпионов аббревиатурой MICE: деньги, идеология, принуждение и самолюбие. Последнее, по их мнению, оказывается самым сильным стимулом к сотрудничеству, пишет NBC.
«Самолюбие — самый сильный из всех мотивов. Тебя унизили, и ты собираешься отомстить, что бы ни случилось. Я видел это снова и снова у многих людей, которых я завербовал. Честно говоря, я убеждал их, что они просто присоединяются к новой команде, команде, которая их ценит», — сказал экс-агент Лоулер.
Bloomberg в 2023 году писал, что американское ЦРУ призвало к расширению партнерских связей с частными компаниями для усиления разведывательного и контрразведывательного потенциала. Американская разведка захотела, чтобы США не отставали от других стран в борьбе с манипуляциями в интернете и повсеместной слежкой.
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