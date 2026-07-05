Медведев к 250-летию США дал Вашингтону совет

После возвращения к власти в 2025 году Трамп обещал добиться завершения конфликта на Украине и впоследствии заявлял, что способствовал урегулированию ряда международных кризисов, в том числе между Арменией и Азербайджаном, Таиландом и Камбоджей, Израилем и Ираном, а также Израилем и ХАМАС. В начале 2026 года США похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а в конце февраля начали совместную с Израилем военную операцию против Ирана.