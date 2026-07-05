Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев к 250-летию США дал Вашингтону совет

По мнению зампреда Совбеза, большинство государств не поддерживает стремление Вашингтона принимать решения за другие страны, а США перед навязыванием своей воли стоит «разобраться с бардаком» в своей стране.

Источник: РБК

Соединенным Штатам следует навести порядок в своей стране вместо того, чтобы навязывать свою волю другим странам, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Любое государство — и маленькое, и огромное — сможет разобраться со своими проблемами самостоятельно. У США и Белого дома нет никакого права навязывать другим свою волю. Пусть разберутся сначала с бардаком в своем доме», — написал Медведев в телеграм-канале, комментируя 250-летие США, наступившее 4 июля.

По словам политика, большинство стран на планете едины в своем мнении, что «Америка не вправе принимать решения за других».

США не могут считаться эффективным посредником в урегулировании международных конфликтов, однако администрация президента Дональда Трампа предпринимает попытки двигаться в этом направлении, заявил Медведев в конце апреля.

По его мнению, в мире не существует универсальных посредников, несмотря на то что некоторые государства претендуют на такую роль. Медведев отметил, что часть конфликтов, о завершении которых ранее заявлял Трамп, впоследствии возобновилась, однако нынешняя администрация США, в отличие от предыдущей, по крайней мере пытается заниматься их урегулированием. При этом он раскритиковал внешнюю политику администрации предшественника Трампа Джо Байдена, обвинив ее в эскалации вооруженных конфликтов.

После возвращения к власти в 2025 году Трамп обещал добиться завершения конфликта на Украине и впоследствии заявлял, что способствовал урегулированию ряда международных кризисов, в том числе между Арменией и Азербайджаном, Таиландом и Камбоджей, Израилем и Ираном, а также Израилем и ХАМАС. В начале 2026 года США похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а в конце февраля начали совместную с Израилем военную операцию против Ирана.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше