Медведев к 250-летию США дал Вашингтону совет

Соединенным Штатам следует навести порядок в своей стране вместо того, чтобы навязывать свою волю другим странам, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
«Любое государство — и маленькое, и огромное — сможет разобраться со своими проблемами самостоятельно. У США и Белого дома нет никакого права навязывать другим свою волю. Пусть разберутся сначала с бардаком в своем доме», — написал Медведев в телеграм-канале, комментируя 250-летие США, наступившее 4 июля.
По словам политика, большинство стран на планете едины в своем мнении, что «Америка не вправе принимать решения за других».
США не могут считаться эффективным посредником в урегулировании международных конфликтов, однако администрация президента Дональда Трампа предпринимает попытки двигаться в этом направлении, заявил Медведев в конце апреля.
По его мнению, в мире не существует универсальных посредников, несмотря на то что некоторые государства претендуют на такую роль. Медведев отметил, что часть конфликтов, о завершении которых ранее заявлял Трамп, впоследствии возобновилась, однако нынешняя администрация США, в отличие от предыдущей, по крайней мере пытается заниматься их урегулированием. При этом он раскритиковал внешнюю политику администрации предшественника Трампа Джо Байдена, обвинив ее в эскалации вооруженных конфликтов.
После возвращения к власти в 2025 году Трамп обещал добиться завершения конфликта на Украине и впоследствии заявлял, что способствовал урегулированию ряда международных кризисов, в том числе между Арменией и Азербайджаном, Таиландом и Камбоджей, Израилем и Ираном, а также Израилем и ХАМАС. В начале 2026 года США похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а в конце февраля начали совместную с Израилем военную операцию против Ирана.
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