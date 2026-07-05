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Финляндия начнёт закупку противопехотных мин уже в ближайшие месяцы

Финляндия планирует закупить противопехотные мины уже в ближайшие месяцы. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на нескольких финских военных.

Источник: Life.ru

Страна вышла из Оттавской конвенции, запрещающей подобные боеприпасы, 10 января текущего года. Теперь вооружённые силы намерены пополнить арсеналы.

При этом финская сторона заявляла, что не собирается применять мины в мирной обстановке. Боеприпасы будут размещены на складах.

Ранее сообщалось, что президент Финляндии Александр Стубб подписал законы, снимающие запрет на ядерное оружие в стране. Парламент одобрил поправки к закону о ядерной энергии и в уголовный кодекс ещё 17 июня. Теперь же подпись главы государства окончательно утвердила решение законодателей. Министр обороны Антти Хяккянен уточнил, что новые нормы вступили в силу с 1 июля. Таким образом, Хельсинки юридически оформил отказ от прежнего безъядерного статуса.

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