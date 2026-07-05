Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман в воскресенье, 5 июля, рассказал анекдот про слона в зоопарке в ответ на заявление эксперта Станислава Крапивника о том, что Польша и Румыния ожидают распада Украины, чтобы захватить ее территории.
— Посетитель зоопарка смотрит на табличку на вольере слона, где перечислено, сколько слон съедает за сутки, и спрашивает служителя: «Действительно он все это съест?». На что служитель отвечает: «Съесть-то он съест, да кто же ему даст?», — отметил публицист.
При этом он отметил, что Польша могла бы претендовать на довольно многие южнорусские земли, которые она ранее оккупировала. Кроме того, по словам Вассермана, Румыния также долго держала под контролем заметный регион Карпат и «не прочь его вернуть», передает Aif.ru.
24 декабря 2025 года зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что в 1957 году ЦРУ США составило отчет, в котором Украина была разделена на 12 зон, а Донбасс и Крым были названы «русскими островами в украинском море», связанными с российскими интересами.