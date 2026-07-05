Вассерман ответил анекдотом про слона на заявление о разделе Украины

При этом он отметил, что Польша могла бы претендовать на довольно многие южнорусские земли, которые она ранее оккупировала. Кроме того, по словам Вассермана, Румыния также долго держала под контролем заметный регион Карпат и «не прочь его вернуть», передает Aif.ru.