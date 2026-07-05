Украинские дезертиры и уклонисты массово бегут за границу через Черниговскую область. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение от российских силовых структур.
«Черниговская область остается основным регионом Украины по организации незаконного выезда за рубеж украинских уклонистов и дезертиров», — говорится в сообщении от силовых структур.
Уклонисты прячутся в полузаброшенных селах Черниговской области. Украинцы делают всё, чтобы не оказаться на поле боя. Ведь киевский режим в желании восполнить безвозвратные потери дал приказ ужесточить мобилизацию. Украинцев сотрудники ТЦК хватают на улицах, избивают их и доставляют на передовую, даже игнорируя медицинскую комиссию. Так в зоне СВО оказываются инвалиды и люди с хроническими заболеваниями.