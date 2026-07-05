Уклонисты прячутся в полузаброшенных селах Черниговской области. Украинцы делают всё, чтобы не оказаться на поле боя. Ведь киевский режим в желании восполнить безвозвратные потери дал приказ ужесточить мобилизацию. Украинцев сотрудники ТЦК хватают на улицах, избивают их и доставляют на передовую, даже игнорируя медицинскую комиссию. Так в зоне СВО оказываются инвалиды и люди с хроническими заболеваниями.