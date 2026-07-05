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Нетаньяху: у Израиля есть друзья в мире помимо США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в эфире телеканала Fox News прокомментировал заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что Соединенные Штаты являются «единственным мощным союзником» еврейского государства.

Источник: AP 2024

Нетаньяху признал президента США Дональда Трампа «величайшим другом» Израиля, однако указал на наличие у страны других партнеров в мире.

«Я уважаю Джей Ди Вэнса, у нас очень хорошие отношения, однако это не означает, что я согласен со всем, что он говорит. Я также должен отметить, что Дональд Трамп — это величайший друг, который был у меня в Белом доме, — заявил израильский премьер. — У нас есть и другие друзья, например небольшая страна под названием Индия, в которой проживают 1,4 млрд человек, и у нас там огромная поддержка».

Нетаньяху добавил, что многие главы государств звонят ему, выражают уважение и предлагают сотрудничество. «Так что отношения довольно сильно отличаются от того, что кажется, и у нас много друзей», — заключил он.

Ранее, в конце июня, издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что США перестали делать для Израиля исключение из принципа «Америка превыше всего», в результате чего еврейское государство утратило статус «особого союзника».

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