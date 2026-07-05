Нетаньяху: у Израиля есть друзья в мире помимо США

«Я уважаю Джей Ди Вэнса, у нас очень хорошие отношения, однако это не означает, что я согласен со всем, что он говорит. Я также должен отметить, что Дональд Трамп — это величайший друг, который был у меня в Белом доме, — заявил израильский премьер. — У нас есть и другие друзья, например небольшая страна под названием Индия, в которой проживают 1,4 млрд человек, и у нас там огромная поддержка».
Нетаньяху добавил, что многие главы государств звонят ему, выражают уважение и предлагают сотрудничество. «Так что отношения довольно сильно отличаются от того, что кажется, и у нас много друзей», — заключил он.
Ранее, в конце июня, издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что США перестали делать для Израиля исключение из принципа «Америка превыше всего», в результате чего еврейское государство утратило статус «особого союзника».