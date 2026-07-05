Нетаньяху: христианские деревни в Ливане просили Израиль о присоединении

«Мы заботимся о наших друзьях — особенно христианах Ближнего Востока. Мы защищаем их от фанатиков из “Хезболлы”, которые хотят их убить. Мы защищаем христиан повсюду», — пояснил израильский премьер. Он также подчеркнул, что у США нет союзника ближе, чем Израиль, а для Израиля — чем США.