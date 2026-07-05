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Нетаньяху: христианские деревни в Ливане просили Израиль о присоединении

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что некоторые христианские деревни на юге Ливана обращались к Израилю с «просьбами об аннексии». Об этом господин Нетаньяху сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что некоторые христианские деревни на юге Ливана обращались к Израилю с «просьбами об аннексии». Об этом господин Нетаньяху сообщил в интервью телеканалу Fox News.

«Мы заботимся о наших друзьях — особенно христианах Ближнего Востока. Мы защищаем их от фанатиков из “Хезболлы”, которые хотят их убить. Мы защищаем христиан повсюду», — пояснил израильский премьер. Он также подчеркнул, что у США нет союзника ближе, чем Израиль, а для Израиля — чем США.

26 июня Израиль и Ливан при посредничестве США подписали в Вашингтоне соглашение о мирном урегулировании — оно предполагает приостановку боевых действий между ЦАХАЛ и «Хезболлой». Лидер «Хезболлы» Наим Касем назвал документ унижением и отказом от суверенитета.

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