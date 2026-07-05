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Российским ПВО сбита новейшая украинская ракета «Длинный Нептун»

Российские зенитчики 5 июля сбили новейшую украинскую ракету большой дальности «Нептун-МД». Вместе с ней, в течение дня, было перехвачено 282 беспилотника самолетного типа.

Источник: Российская газета

Российские зенитчики 5 июля сбили новейшую украинскую ракету большой дальности «Нептун-МД». Вместе с ней, в течение дня, было перехвачено 282 беспилотника самолетного типа.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Управляемая крылатая ракета была перехвачена средствами ПВО над Ростовской областью, которая в ночь на воскресенье подверглась комбинированному удару БПЛА и ракеты «Нептун».

Из открытых источников известно, что Р-360М «Нептун-МД» («Длинный Нептун») является дальнейшей разработкой ракеты Р-360 «Нептун» с дистанцией поражения 300 километров. Повышенная дальность в 1000 километров достигнута за счет упрощения системы наведения и увеличения объема топлива.

«Длинный Нептун» имеет длину в 5,5 метра с размахом крыла в 1,33 метра и диаметром 0,38 метра. Стартовая масса ракеты составляет 870 килограмм. Снаряжается осколочно-фугасной боеголовкой с проникающей частью весом 150 килограммов. Ракета оснащена турбореактивным двигателем и способна развивать дозвуковую скорость 0,85 Маха (1014,27 километра в час).

Ракета запускается с пусковой установки берегового ракетного комплекса РК-360МЦ. После поднимается на высоту до 300 метров, а ближе к цели способна маневрировать на высоте до десяти метров над поверхностью.

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