МО РФ: Киев отказался от акции по передаче погибших в Константиновке военных ВСУ

В Минобороны РФ сообщили, что Украина отказалась от предложенной Россией гуманитарной акции по передаче тел погибших военнослужащих ВСУ из Константиновки. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что такое решение свидетельствует о безразличии Киева к собственным гражданам. Тем временем, украинские власти до сих пор отрицают потерю города, а на Западе заговорили, что взятие Константиновки армией России может осложнить процесс передачи денег и оружия Украине, который должен был ускориться после предстоящего саммита НАТО. Что известно о ситуации вокруг этого города в ДНР — в материале «Газеты.Ru».